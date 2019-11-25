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Beyşehir'de "Isıtan Eller ve Şifa Oyuncakları" projesi

Beyşehir'de "Isıtan Eller ve Şifa Oyuncakları" projesi kapsamında yurtta kalan öğrenciler köyde yaşayan 0-10 yaş grubu arasındaki çocuklara oyuncak, atkı ve bere dağıttı.

25.11.2019 13:22 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:28Beyşehir'de
'de "Isıtan Eller ve Şifa Oyuncakları" projesi kapsamında yurtta kalan öğrenciler köyde yaşayan 0-10 yaş grubu arasındaki çocuklara oyuncak, atkı ve bere dağıttı.
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Beyşehir Eşrefoğlu Yurt Müdürlüğü tarafından düzenlenen proje kapsamında, yurtta kalan üniversite öğrencileri ile yurt çalışanları tarafından toplanan oyuncak, atkı ve bere gibi malzemeler, Göçü Mahallesi'nde 0-10 yaş grubu arasındaki çocuklara dağıtıldı.
Yurt Müdürü Mustafa Songül, Göçü Mahalle Muhtarlığı tarafından tespiti yapılan çocukları dağıttıkları oyuncak, atkı ve bere gibi malzemelerle sevindirmek istediklerini belirterek, "Yurt Müdürlüğümüz tarafından buna benzer etkinliklerimiz diğer mahallelerimizde de devam edecektir. Projeye destek veren, emeği geçen öğrencilerimiz ve çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Yükseköğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu, Beyşehir, Güncel

Kaynak: AA

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