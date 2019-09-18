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Beyşehir'de işitme engelliler için işaret diliyle cuma hutbesi dönemi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, şehir merkezindeki bir camide cuma namazlarında işaret diliyle hutbe dönemi başlatıldı.

18.09.2019 12:14Beyşehir'de işitme engelliler için işaret diliyle cuma hutbesi dönemi
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, şehir merkezindeki bir camide cuma namazlarında işaret diliyle hutbe dönemi başlatıldı.

Beyşehir İlçe Müftülüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde uygulamaya konulan "Cuma hutbesini işaret diliyle anlatma" projesinin Beyşehir ilçesinde de bir camide uygulanmaya başlandığı bildirildi. Açıklamada, çarşı merkezindeki Cuma Camisi'nde başlayan uygulamada işaret dili eğitimi alan din görevlisi Eyüp Turgut tarafından görevli olduğu ibadethanede cuma namazlarında işitme engelli cemaat için hutbenin işaret diline çevrildiği aktarılarak, "Cuma Camisi imam hatibi olan Eyyüp Turgut tarafından daha önce Konya'da açılmış olan işaret dili kursları yeterlilik belgesine sahip olması sonrasında ilçemizde ilk kez bir camide işaret diliyle hutbe dönemi başlamıştır. Camide okunan hutbe, aynı zamanda engelli kardeşlerimizin hutbeyi anlayabilmesi için işaret diline çevrilmektedir" denildi. - KONYA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Beyşehir, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

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