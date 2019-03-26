Beyşehir'de Jandarma Ekipleri Sülük Avcılarına Ceza Kesti

Kaynak: AA

Beyşehir ilçesinde, yasa dışı sülük avcılığı yaptığı öne sürülen 2 kişi jandarma tarafından yakalandı.Alınan bilgiye göre, Beyşehir Gölü'ne kıyısı bulunan ilçeye bağlı Yeşildağ Mahallesi, İskele mevkisinde devriye gezen Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, milli park sahasında kaçak yoldan sülük toplayan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.Jandarma ekipleri, süzgeç ve kürek gibi malzemelerle çok sayıda sülüğü doğal yaşam alanından pet kavanozlar içerisinde toplayarak yasa dışı sülük avcılığı yaptığı iddiasıyla A.G ve H.B'ye toplam 6 bin 540 lira idari para cezası uyguladı.Ele geçirilen sülükler yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldı.