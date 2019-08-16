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Beyşehir'de jandarmanın silah operasyonu

Beyşehir ilçesinde, jandarma tarafından durdurulan bir ticari araçta ruhsatsız ve kaçak tabancalar ele geçirildi.

16.08.2019 10:37 Beyşehir'de jandarmanın silah operasyonu
Beyşehir ilçesinde, jandarma tarafından durdurulan bir ticari araçta ruhsatsız ve kaçak tabancalar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl ve Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde Bademli Mahallesi'nde bir kişinin evinde ruhsatsız silah imalatı ve satışı yapıldığı bilgisine ulaşınca çalışma başlattı.

Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden söz konusu kişinin kullandığı hafif ticari araç Bademli Mahallesi yolunda durduruldu.
Araçta yapılan aramada ayakkabı kutuları içerisine gizlenmiş halde toplam 15 adet ruhsatsız ve kaçak Sig Sauer marka tabanca bulundu.

Olayla ilgili olarak jandarma tarafından gözaltına alınan araç sürücüsü D.Ö'nün evinde yapılan aramada da 1 adet tek kırma ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Jandarma, Beyşehir, Bademli, Güncel

Kaynak: AA

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