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Beyşehir'de kar yağışından zarar gören ağaçlara bakım çalışması

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kar yağışı sırasında kırılıp zarar gören ağaçlara bakım yapılıyor.

21.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:15
Beyşehir'de kar yağışından zarar gören ağaçlara bakım çalışması
Konya 'nın Beyşehir ilçesinde, kar yağışı sırasında kırılıp zarar gören ağaçlara bakım yapılıyor.
Belediye Başkanı Adil Bayındır , yaptığı açıklamada, Beyşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçe merkezinde aralıklarla etkili olan yoğun kar yağışı sonrasında dallarındaki kar yükünden dolayı zarar gören ağaçların tesbit edilerek bakımlarının yapılmasına başlandığını belirtti.
İlçe genelinde yüksek kesimlerde 30 santimetreyi aşan kar kalınlığının, kent merkezinde de 20 santimetreyi bulduğunu aktaran Bayındır, bazı ağaçların dallarının kar yükünü kaldıramayarak kırılıp gövdesinden ayrıldığını ifade etti.
Belediye Başkanı Bayındır, şunları kaydetti:
"Oluşturduğumuz özel ekiplerimiz, ilçe merkezinde ve dış mahallelerdeki cadde ve sokaklarda kırılan bu dalları ve gövdeleriyle birlikte yıkılan ağaçları toplamadı. Ekipler, şimdi de zarar ve hasar görenlerini tesbit edip bakımına yönelik çalışmalar yapmaya başladı. Amacımız her bir ağacımızı yaşatabilmek. Çünkü, yeşil doku ilçemiz için de çok önemli. Bölgemize su bolluğunu ve bereketi getiren yağışlarımızın ilkbahar döneminde de sürmesini diliyoruz. Böylece hem çiftçilerimiz hem de su seviyesi geçen yıl sonunda oldukça düşük seviyelere inen gölümüz için bu yağışlar umut oldu."

Kaynak: AA

Etiketler : Bayındır, Beyşehir, Konya, Güncel

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