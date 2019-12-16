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Beyşehir'de Kaymakamlıkta "karla mücadele" toplantısı

Beyşehir ilçesinde, kış mevsiminin başlaması dolayısıyla kaymakamlıkta karla mücadele konusunun ele alındığı toplantı düzenlendi.

16.12.2019 16:00 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:00Beyşehir'de Kaymakamlıkta
ilçesinde, kış mevsiminin başlaması dolayısıyla kaymakamlıkta karla mücadele konusunun ele alındığı toplantı düzenlendi.

Toplantıya başkanlık eden Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Beyşehir'de 2019-2020 dönemi gerçekleştirilecek karla mücadele, buzlanma ve olası yaşanabilecek çığ, afet ve heyelan olaylarında ekiplerin planlanan çalışmalarını istişare ve koordine etmek amacıyla ilgili kurumların temsilcileriyle bir araya geldiklerini söyledi.

Kaymakam Özdemir, "Özellikle iş makineleri, iş araç gereçleri olan tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın koordinesinde gerçekleştirilen toplantıda, Büyükşehir Belediyesi, Beyşehir Belediyesi, Karayolları ve Orman İşletme Müdürlüğü ile diğer kurumlarla karla mücadele konusunda hazır halde olacağız. Bu yıl karla mücadele konusunda herhangi bir problem yaşayacağımızı düşünmüyoruz. Özellikle bugünkü toplantımızı da kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla düzenledik." dedi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır ise bölge için bol yağışlı bir kış mevsimi geçmesi dileğinde bulunurken, "Beyşehir Gölü'nü besleyen kaynakların gelişmesi bakımından dileğimiz o ki, kar da, yağmur da yağsın. Çünkü, Beyşehir Gölü'nün can çekiştiği su şu günlerde çok acil yağışlara ihtiyacımız var." dedi.

Yusuf Özdemir, Beyşehir, Güncel

Kaynak: AA

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