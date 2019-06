Beyşehir'de Kent Konseyi kuruldu

Kaynak: İHA

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi öncülüğünde kurulma çalışmaları yürütülen Beyşehir Kent Konseyi'nin genel kurulu Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirildi.Beyşehir Kent Konseyi'nin ilk toplantısı olan genel kurulda konuşan Belediye Başkanı Bayındır, Beyşehir'de daha önceki dönemlerde yürütülen ancak uzun süredir devam etmeyen Kent Konseyi çalışmalarını yeni dönemde yeniden hayata geçirmek arzusunda olduklarını söyledi. Başkan Bayındır, "Sizlerin çoğunluğuyla görüşerek birlikten kuvvet doğacağına inandığım için inşallah Beyşehir'de icraatı olan, lafta, kağıt üzerinde değil birlikte iyi şeyler yapacağımıza inandığım bir Kent Konseyi'ni kurmak için bugün burada bir araya gelmiş bulunuyoruz" dedi.Şehirler için kent konseylerinin önemine vurgu yapan Bayındır, kentin vizyonu ve hemşehrilik katılımının yaygınlaştırılması, ortak yaşam bilincinin geliştirilmesi, kente ilişkin temel stratejilerin belirlenmesi, kent kaynaklarının etkin kullanılması, kentin tarihi, kültürel, sosyal değerlerine sahip çıkılması, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetim anlayışının benimsenmesinin sağlanması, hesap vermek ve hesap sorabilmek adına kentler için bu konseylerin vazgeçilmez bir sivil toplum kuruluşu olduğuna dikkat çekti.Konuşmasında, Beyşehir'in birlik ve beraberlik içerisinde bir bütün halinde olduğunda pek çok kazanıma sahip olmayı bildiğini vurgulayan Bayındır, "Geçmişte güzel şeyler yaptık hep beraber. Beyşehir'e eğer Beyteks gelmişse bilin ki getiren ben değilim. Bize ancak bu işin rehberliği düşmüştür. Birlikte, bütün siyasi partilerimizin her türlü etkinliğinde, konferanslarında olduk. Yarın da olmaya devam edeceğiz. Kent Konseyi için bizler bu gün sadece kuruculuğunu yapıyoruz. İçinizden daha katılanlar olacak. Daha ilave olanlar olacak Ben inanıyorum ki Beyşehir'in bütün sorunları bu konseyde konuşulacak, düşünülecek, biz de başkanıyla, meclisiyle, Beyşehir Belediyesi meclisiyle, personeliyle kent konseyinin emrine amadeyiz. Halkın emrine amade olduğumuz gibi inşallah buradan muhtelif çalışma grupları çıkaracağız. 'Hep birlikte üreten Beyşehir' dedik. Türkiye genelinde olan bir slogan aslında bu. Çünkü Türkiye'nin üreten topluma ihtiyacı var. Tüketen topluma doğru gidiyoruz. Köylü insan bile yumurta alıyor, yoğurt alıyor, süt alıyor. Bunları aşmamız, bölgemizdeki değerleri hayata geçirmemiz gerekiyor. Tarımı hayvancılığı, ama tarımsal alanlarda ziraati, seracılığı hayata geçirmek zorundayız. Öyleyse biz, bu şehri sevenler ben hepinizi birebir tanıyorum, çoğunuzun çocukluğunu biliyorum, yetişme biçiminizi biliyorum, bu memleketi seven adamlarsınız biliyorum. Öyleyse bize bir şey düşüyor; sizi bir araya getirmek. Bir konseyin çatısı altında toplamak. Elbette siyasi mülahazalarımız farklı olacaktır. Ama seçim bitmiştir, sabahına 'Beyşehir'e ne yaparız?' başlayacak. Sözümüz bu olacak; 'biz bu şehire ne yaparız, ne katabiliriz', 'madem varız mevcudiyetimizden bu şehir ne kazanır?' Bu soruyu sormak, bu sorunun cevabını bulmak, birlikte hareket etmek ve omuz omuza vermekten geçiyor" şeklinde sözlere yer verdi.Başkan Bayındır, Kent Konseyi Yönetmeliği'nin güzel düşünülmüş bir düzenleme olduğunu bundan faydalanıp Beyşehir'de de hayata geçirmenin bölgeye çok fazla faydası ve artıları olacağını kaydetti.Başkan Bayındır, "Konsey üyelerinden ziyade asıl olan, asıl bizim için lazım olan bizi aktif hale geçirecek olan çalışma grupları, bu gruplara koşturmalıyız. Eğitiminden turizmine sanayisinden tarımına, hayvancılığına enerjisine kadar. Beyşehir Gölüne kadar, Beyşehir Gölü'nün korunmasına kadar, Beyşehir Gölü'nün ihya edilmesine kadar bizim boynumuzun borcu olan her şeyde konsey ve çalışma grupları birlikte hareket edecek, birlikte çalışacak, inşallah bunun sonucunu, semeresini, bizler gelip geçeriz ama arkamızdan yetişenler fazlasıyla görecek diyorum. Benim 5 yıllık sürecimde ben kapımı sonuna kadar açtım yüreğimi sonuna kadar açtım, her arkadaşınızla, herkesle beraber biz olmaya devam edeceğimi beyan ediyorum. Kent konseyimizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum, görev alacak arkadaşlarımızın Allah yardımcısı olsun diyorum, teşekkür ediyorum" dedi.Konuşmaların ardından yapılan genel kurulda Kent Konseyi başkanlığına oy birliğiyle Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır seçildi. Genel kurulda yürütme kurulu üyeleri seçimi de yapılırken, çocuk, kadın, gençlik, üniversite, engelli ve muhtar meclis komisyonları da belirlendi. Ayrıca, bölge için faaliyet gösterecek 21 farklı çalışma grubu oluşturuldu. Katılımcılar, toplantının sonunda konsey bünyesinde yürütülmesi istenen çalışma ve faaliyetler ile ilgili olarak düşünce ve görüşlerini de dile getirdi. - KONYA