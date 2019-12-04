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Beyşehir'de Kıbrıs gazilerine madalyaları verildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazilerine madalyaları düzenlenen törenle verildi.

04.12.2019 10:35 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:40Beyşehir'de Kıbrıs gazilerine madalyaları verildi
'nın ilçesinde yaşayan gazilerine madalyaları düzenlenen törenle verildi.

Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen törende Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Beyşehirli gazilere milli mücadele madalyaları ve beratları programa katılan protokol tarafından takdim edildi. Törende ilçede ikamet eden Ahmet Tabur, Hasan Bursa, Recep Paşa Yağan, Hüseyin Hüner, Durmuş Ali Göktürk, Ahmet Çağlak, Hasan Saylı, Ahmet Paydaş ve Bilal Kayacı olmak üzere toplam 9 Kıbrıs gazisine madalyası verildi.

Törende yapılan konuşmalarda, Kıbrıs Barış Harekatı'nda gazilerin üstün görev anlayışıyla mücadele ettiği ve Türkiye Cumhuriyeti adına gurur kaynağı olduğu belirtilerek, "Milli mücadele madalyası ve beratı tevcih edilen gazilerimize vatanımıza yaptıkları hizmetlerden ötürü teşekkür ediyoruz" denildi.

Törene, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, İlçe Belediye Başkanı Adil Bayındır, Cumhuriyet Başsavcısı M.Arif Turfand, kurum müdürleri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Beyşehir Temsilcisi Mehmet Gümüşkan, vatandaşlar katıldı. - KONYA

Beyşehir, Kıbrıs, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

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