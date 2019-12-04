Haberler » Güncel » Beyşehir'de Kıbrıs gazilerine milli mücadele madalyaları verildi - Haber

Beyşehir'de Kıbrıs gazilerine milli mücadele madalyaları verildi

Beyşehir ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazilerine madalyaları düzenlenen törenle verildi.

04.12.2019 11:38 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:44Beyşehir'de Kıbrıs gazilerine milli mücadele madalyaları verildi
ilçesinde yaşayan gazilerine madalyaları düzenlenen törenle verildi.

Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen törende, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Beyşehirli gazilere milli mücadele madalyaları ve beratları programa katılan protokol tarafından takdim edildi.
Törende ilçede ikamet eden Ahmet Tabur, Hasan Bursa, Recep Paşa Yağan, Hüseyin Hüner, Durmuş Ali Göktürk, Ahmet Çağlak, Hasan Saylı, Ahmet Paydaş ve Bilal Kayacı olmak üzere toplam 9 Kıbrıs gazisine madalyası verildi.

Törene, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, İlçe Belediye Başkanı Adil Bayındır, Cumhuriyet Başsavcısı Arif Turfand, kurum müdürleri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Beyşehir Temsilcisi Mehmet Gümüşkan, vatandaşlar katıldı.

Beyşehir Belediyesi, Beyşehir, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:32 Esnaf sosyal medyaya geçti, müşterisi arttı - Haber
13:32 Cittaslow Türkiye Ulusal Genel Kuruluna doğru - Haber
13:28 Sürücüler karlı zeminde rampayı geri geri tırmandı - Haber
13:27 İncirliova'da engellilere sürpriz doğum günü ziyareti - Haber
13:27 Muhtarlardan Güder'e ziyaret - Haber
13:10 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Johnson, fotoğraf çekilmeyi unutan Erdoğan'ı uyardı - Haber
12:22 Nükleer müzakerede ABD'ye verilen süre dolarken Kuzey Kore lideri at üstünde Kutsal Dağa çıktı - Haber
12:14 Son dakika: Şule Çet'in öldürülmesi davasında Çağatay Aksu'ya cinayetten müebbet hapis cezası verildi - Haber
12:01 Son seçim anketinden çıkan sonuç, iki liderin yüzünü güldürecek - Haber
12:00 Son dakika: Ordu'da balerin Ceren Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı - Haber
11:26 Gazetede görüp haberdar olduğu devlet desteği sayesinde milyonluk tesis kurdu
11:22 1 yaşındaki çocuğun yanında sigara içip video çekilmesi ihbar kabul edildi: 6 kişi gözaltında
10:54 Kalbinden bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in ablası: Olay saatinde apartmanın önünde siyah giyimli birini gördüm
10:20 Sigarada düz ve standart paket uygulaması başlıyor
08:51 Aybüke, derin göğüs ve bacak dekoltesiyle ödül töreninde göz kamaştırdı
4.12.2019 13:34:29