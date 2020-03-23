Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Beyşehir'de koronavirüs önlemleri - Haberler

Beyşehir'de koronavirüs önlemleri

Beyşehir ilçesinde, zabıta ekiplerinin yeni tip koronavirüs salgınına karşı önlem almak amacıyla işyerlerine yönelik yürüttüğü denetim ve kontrollerin sürdüğü bildirildi.

23.03.2020 12:30 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:36
Beyşehir'de koronavirüs önlemleri
Beyşehir ilçesinde, zabıta ekiplerinin yeni tip koronavirüs salgınına karşı önlem almak amacıyla işyerlerine yönelik yürüttüğü denetim ve kontrollerin sürdüğü bildirildi.
Beyşehir Belediye Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, ilçe merkezinde faaliyet gösteren pastane, tatlı satıcıları ve unlu mamül üretimi yapan iş yerlerini zabıta ekiplerinin hijyen yönünden denetlendiği belirtildi.
Tedbirler kapsamında İl Hıfzıssıha Meclis Kurulu'nun pastane, tatlı satış yerleri ve unlu mamül üreticileri gibi umuma açık istirahat alanlarının oturma kısımlarının ikinci bir emre kadar kapatılmasına ve söz konusu mekanların sadece paket servisi yapmak üzere hizmet vermelerinin sağlanması yönündeki kararı uyarınca bu kararın ilgili işyerlerine tebliğ edildiği hatırlatılarak, tebliğin ardından söz konusu işyerlerinin alınan bu karara uyup uymadığının belirlenmesi için de zaman zaman ani denetim ve kontrollerin gerçekleştirildiği kaydedildi.
Açıklamanın devamında, "Ekiplerimiz yaptıkları bu denetimlerde esnafımıza, halk sağlığını koruma adına çalışanlara çalışanlarının maske, eldiven ve dezenfektan gibi sağlık açısından hayati önem taşıyan malzemeleri kullanmalarının da hayati önem arz ettiği uyarısında bulunuldu. Tüm çalışanlar hijyen kurallarına uymaları konusunda ikaz edildi. Ayrıca, ekiplerimiz bu denetimleri esnasında korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında ilçemizde de çalışmalarına geçici süre ara verilen berber, kuaför, güzellik merkezlerinin de faaliyetlerini sürdürüp sürdürmediğine yönelik kontroller de sık sık yapılmaktadır." denildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Zabıta Müdürlüğü, Beyşehir, Zabıta, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Uzman isim ’Koronavirüs 3 yolla bitebilir’ deyip maddeleri sıraladı Haberler
Uzman isim "Koronavirüs 3 yolla bitebilir" deyip maddeleri sıraladı
13 maddelik koronavirüs paketi! ’Salgın süresince çift maaş alsınlar’ Haberler
13 maddelik koronavirüs paketi! "Salgın süresince çift maaş alsınlar"
Çalışma saatleri kısalan bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu Haberler
Çalışma saatleri kısalan bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu
Kovid-19 sebebiyle adliyelerde yeni dönem! Nöbet sistemine geçiliyor Haberler
Kovid-19 sebebiyle adliyelerde yeni dönem! Nöbet sistemine geçiliyor
Uzman doktor koronavirüse karşı tavsiye etti: Direncimizi artırır Haberler
Uzman doktor koronavirüse karşı tavsiye etti: Direncimizi artırır
’Yarına kadar süreleri var, fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz’ Haberler
"Yarına kadar süreleri var, fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz"
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti Haberler
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti
Yurt dışından gelen kaç vatandaş hangi ilde karantinada? Bakan açıkladı Haberler
Yurt dışından gelen kaç vatandaş hangi ilde karantinada? Bakan açıkladı

Son Dakika Güncel Haberleri

Ercişli fırıncıdan şeritli koronavirüs önlemi - Haber Korona virüsü şöför esnafını da vurdu - Haber Datça polisi ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştu - Haber Gebze Belediyesi hizmet hattı kurdu - Haber Ukrayna'dan gelen 88 tır şoförü Sakarya'da karantina altına alındı - Haber Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Salgın süresince sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş verilsin - Ekonomi Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçildi - Haber Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı - Haber Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak - Haber Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı - Haber Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir - Haber
Loading