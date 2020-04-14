Beyşehir'de koronavirüs tedavisi gören 5 hasta taburcu oldu

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde 'Kovid-19' tedavisi gören 15 hastadan 5'i taburcu oldu. Diğer hastalarında bu hafta taburcu olacağını ifade eden hastane başhekimi Uzman Dr.Sıtkı Küçükbuzcu,"Bugün çok önemli bir gün, 5 hastayı taburcu ve 15 hasta bu hafta içerisinde inşallah taburcu etmeyi planlıyoruz. "dedi.

Beyşehir Devlet Hastanesinde 'Kovid-19' tedavisi gören 15 hastadan 5'i taburcu oldu. Hastane çalışanları tarafından alkışlarla uğurlanan hastalardan 4'ü, oturdukları Esence Mahallesi karantina altında olduğu için KYK'ya bağlı yurtta, diğeri ise evinde 14 gün karantinada tutulacak.

Eşi Şerfi B. ile birlikte taburcu olan Sadi B. taburcu olduklarından dolayı mutlu olduklarını ve tedavi sürecinde emeği geçen sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Eşi Şerife B. de, herkese evde kalmaları konusunda tavsiyede bulunarak, "Biz bir ihmallik ettik. Ama önce yüce rabbimiz, sonrasında doktorların, hemşirelerimizin sayesinde kurtulduk. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Kendimizi çok iyi hissediyoruz. En kısa sürede yakınlarımız olan öteki hastalar da çıkar. 'diye konuştu.

Diğer hastalarında bu hafta taburcu olacağını ifade eden hastane başhekimi Uzman Dr. Sıtkı Küçükbuzcu, şunları söyledi:

"Bugün çok önemli bir gün, 5 hastayı taburcu ve 15 hasta bu hafta içerisinde inşallah taburcu etmeyi planlıyoruz. Hastalarımızın taburculuğunda birçoğu Esence'de oturduğu için ve orada karantina olduğu için bir misafirhane gibi bir yurt planlandı. Bu yurda hastalarımızı transfer ediyoruz."

'KORONA TANISI ALMAK ÖLÜMLE EŞ DEĞER DEĞİL'

Hastaların tedavisiyle ilgilenen Dahiliye Uzmanı Dr. Burçin Özkart, hastalarında korku içinde hastaneye geldiğini belirtti. Bu nedenle de ilk etapta hastaların psikolojilerini düzeltmeye çalıştıklarını ifade eden Özkart, "Psikolojik olarak çok depresif oluyorlar. Onların psikolojisini düzeltmeye çalışıyoruz. Biz burada tamamen korkularını öncelikle yenmeye çalışıyoruz. Korkulacak hiçbir şey yok. Biz burada tanıyı koyuyoruz tedavisini de veriyoruz. Onların endişe edecekleri herhangi bir sıkıntı yok, morallerini yüksek tutsunlar. Korona tanısı almak ölümle eş değer değil. Tedavilerini veriyoruz ve gördüğünüz gibi hastaları taburcu edebiliyoruz. Moralleri yüksek olduğu sürece ve kendilerine baktığı sürece zaten bu hastaları yeniyorlar. Daha çok onlara moral vermekle geçiyor bizim vizitelerimiz. Moralleri yükseldikten sonra gerçekten toparlanıyorlar. Bu zamana kadar bunu gördük ve hep çok şükürde yanıt alıyoruz. "diye konuştu.