Beyşehir'de koronavirüs tedbirlerine uymayan kişilere ceza yağdı

Konya 'nın Beyşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen tedbirlere uymayan kişilere polis tarafından idari para cezaları uygulandı.

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında gerçekleştirdiği denetimlerini sürdürüyor.

Polis ekipleri, yaptıkları denetim ve kontrollerde İçişleri Bakanlığının ilgili genelgeleri doğrultusunda hareket etmeyen ve sokağa çıkmasına kısıtlama getirilmesine rağmen buna uymayanları tesbit ediyor. Polis ekipleri, ayrıca aynı genelge kapsamında konulan kurallara uymadığı belirlenen iş yerleri sahiplerini de belirleyerek, idari para cezası uyguluyor.

Bugüne kadar yapılan denetim ve kontrollerde 1593 sayılı İlçe Umumi Hıfzıssıha Kurulu'nun aldığı kararlara uymadığı tesbit edilen iş yerlerine 800 ila 3 bin 150 lira arasında değişen idari para cezası verildi.

Bu kapsamda, 65 yaş üstü 12 kişiye 20 bin 600, 5 iş yerine ise 4 bin 800 lira olmak üzere toplam 25 bin 400 liralık idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin, son genelge doğrultusunda sokağa çıkma yasağı getirilen 20 yaş altındaki kişilerin takip ve kontrolüne ilişkin de denetimlerini sürdürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA