Beyşehir'de koronavirüsü yenen 5 hasta taburcu oldu

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde koronavirüs tedavisi gören 15 hastadan 5'i taburcu oldu. Tedavileri süren 10 hastanın da bu hafta taburcu olacağını öyleyen Başhekim Sıtkı Küçükbuzcu,"Bugün çok önemli bir gün, 5 hastayı taburcu ettik. 15 hastanın tamamını bu hafta içerisinde taburcu etmeyi planlıyoruz "dedi.

Beyşehir Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavileri tamamlanarak, hastalığı yenen 5 hasta taburcu edildi. Sağlık çalışanları tarafından alkışlarla uğurlanan hastalardan 4'ü yaşadıkları Esence Mahallesi'nin karantina altında olması nedeniyle KYK'ya bağlı yurtta, diğeri ise evinde 14 gün karantinada tutulacak. Eşi Şerfi B. ile taburcu olan Sadi B., tedavi sürecinde emeği geçen sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Şerife B. de herkesi evde kalmaları konusunda uyararak, "Biz bir ihmallik ettik. Ama önce yüce rabbimiz, sonrasında doktorların, hemşirelerimizin sayesinde kurtulduk. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Kendimizi çok iyi hissediyoruz. En kısa sürede yakınlarımız olan öteki hastalar da çıkar"diye konuştu.

Hastanede halen 10 hastanın tedavi altında olduğunu söyleyen Başhekim Sıtkı Küçükbuzcu, "Bugün çok önemli bir gün. 5 hastayı taburcu ettik. 15 hastanın tamamını bu hafta içerisinde inşallah taburcu etmeyi planlıyoruz. Hastalarımızın dördü Esence'de oturduğu için ve orada karantina olduğu için misafirhane gibi yurt planlandı. Bu yurda hastalarımızı transfer ediyoruz" dedi.

'KORONA TANISI ALMAK ÖLÜMLE EŞ DEĞER DEĞİL'

Dahiliye Uzmanı Dr. Burçin Özkart, hastalarında korku içinde hastaneye geldiklerini bu nedenle ilk olarak psikolojilerini düzeltmeye çalıştıklarını anlatarak, şunları söyledi:

"Psikolojik olarak çok depresif oluyorlar. Onların psikolojisini düzeltmeye çalışıyoruz. Biz burada tamamen korkularını öncelikle yenmeye çalışıyoruz. Korkulacak hiçbir şey yok. Biz burada tanıyı koyuyoruz tedavisini de veriyoruz. Onların endişe edecekleri herhangi bir sıkıntı yok, morallerini yüksek tutsunlar. Korona tanısı almak ölümle eş değer değil. Tedavilerini veriyoruz ve gördüğünüz gibi hastaları taburcu edebiliyoruz. Moralleri yüksek olduğu sürece ve kendilerine baktığı sürece zaten bu hastaları yeniyorlar. Daha çok onlara moral vermekle geçiyor bizim vizitelerimiz. Moralleri yükseldikten sonra gerçekten toparlanıyorlar. Bu zamana kadar bunu gördük ve hep çok şükürde yanıt alıyoruz. "

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