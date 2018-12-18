Beyşehir'de Mahalle Pazarı Yeniden Düzenlendi

Beyşehir
ilçesinde açık pazar yeri olarak hizmet veren Kurucuova
Mahallesi'ndeki alan, belediye tarafından yeniden düzenlendi.
İlçeye bağlı Kurucuova Mahallesi'nde pazar yeri olarak kullanılan alan belediye ekiplerince yürütülen betonarme çalışmaların ardından kışın çamurdan, yazın tozdan kurtarıldı.
Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun
, yaptığı yazılı açıklamada, Kurucuova Mahallesi'nde vatandaşlardan gelen talep üzerine başlattıkları çalışmalarla haftada bir gün pazar kurulan alanı kışın çamurdan, yazın ise tozdan kurtararak daha sağlıklı bir semt pazarı haline dönüştürdüklerini belirtti. Fen İşleri Müdürlüğü
ekiplerinin yürüttüğü çalışmayla zeminin betonla kaplandığını vurgulayan Özaltun, şunları aktardı:
"Beyşehir Belediyesi
olarak daha önce de bazı dış mahallelerimizde yaptığımız çalışmaların bir benzerini Kurucuova Mahallemizde gerçekleştirdik. Burada yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik bir alanı betonarme zeminle kapladık. Bir hafta devam eden çalışmalar sona erdi. Alanı alışverişinin daha kolay ve sağlıklı şekilde yapılacağı bir hale dönüştürerek mahalle sakinlerimize verdiğimiz sözü yerine getirdik. Kurucuova Mahallemize hayırlı olsun."
Murat Özaltun,Kurucuova,Beyşehir
Kaynak: AA