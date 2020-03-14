Beyşehir'de mesleki ve teknik lise öğretmenlerine robotik kodlama eğitimi verildi
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, mesleki ve teknik lise öğretmenlerine yönelik uygulamalı robotik kodlama eğitimi verildi.
14.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:12
Konya 'nın Beyşehir ilçesinde, mesleki ve teknik lise öğretmenlerine yönelik uygulamalı robotik kodlama eğitimi verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 2023 vizyonu kapsamında bire bir uygulama yapılarak gerçekleştirilen eğitimin tamamlanmasının ardından başarılı olan öğretmenlere kurs belgeleri takdim edildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Teknik liselerimizde 2023 eğitim vizyonu çerçevesinde gerektiği gibi kodlama atölyeleri açacağız. Bunun ilk basamağı olan uygulamalı robotik eğitimini öğretmenlerimize vermiş bulunuyoruz. Öğrencilerimize çağın gereksinimine ve ihtiyaçlarına uygun olarak derslikler ve atölyeler oluşturarak daha kaliteli eğitim vermeye çalışacağız. Beyşehir'de ve bölgemizde bir ilk olacak, yaşayan laboratuvar sınıfları oluşturacağız. Öğretmenlerimize gayretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum."
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 2023 vizyonu kapsamında bire bir uygulama yapılarak gerçekleştirilen eğitimin tamamlanmasının ardından başarılı olan öğretmenlere kurs belgeleri takdim edildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Teknik liselerimizde 2023 eğitim vizyonu çerçevesinde gerektiği gibi kodlama atölyeleri açacağız. Bunun ilk basamağı olan uygulamalı robotik eğitimini öğretmenlerimize vermiş bulunuyoruz. Öğrencilerimize çağın gereksinimine ve ihtiyaçlarına uygun olarak derslikler ve atölyeler oluşturarak daha kaliteli eğitim vermeye çalışacağız. Beyşehir'de ve bölgemizde bir ilk olacak, yaşayan laboratuvar sınıfları oluşturacağız. Öğretmenlerimize gayretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum."
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Güncel
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Güncel
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Güncel
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü
Güncel
Koronavirüs doğal sabun satışlarını arttırdı
Güncel
Son dakika: Irak'ta yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
Güncel
Son dakika: Yunanistan'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ikinci can kaybı yaşandı