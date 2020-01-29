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Beyşehir'de minik eller Çini boyama sanatını öğreniyor

Beyşehir ilçesinde, oluşturulan çalışma atölyesinde minik öğrenciler anneleriyle Çini boya sanatını öğreniyor.

29.01.2020 14:42 | Son Güncelleme: 29.01.2020 14:42Beyşehir'de minik eller Çini boyama sanatını öğreniyor
ilçesinde, oluşturulan çalışma atölyesinde minik öğrenciler anneleriyle Çini boya sanatını öğreniyor.
Beyşehir Belediyesi tarafından kurulan Kültür ve Sanat Merkezi'nde bulunan Çini boyama atölyesinde düzenlenen etkinliklere katılan küçük öğrenciler, anneleriyle birlikte boyama eğitimi alıyor.
Meri Çini atölyesi sanatçısı İrem Şenol, merkezde yaptığı açıklamada, çalışma atölyesinde workshop olarak anne çocuk etkinlikleri düzenlediklerini belirterek şöyle konuştu:
" çocuk etkinliğinde çocukların anneleri ile vakit geçirmesini istiyoruz. Bununla birlikte çizimi öğrenmesi, bir sanat dalını tanıması, el becerisini geliştirmesi de önemli. 2-6 yaş arası minik çocuklarımız el baskılarıyla öğrenmeye başlıyor, sonrasında çok sevdiği çizgi film kahramanlarını çizip boyar hale gelebiliyor. Aslında bunu yaş olarak da sınırlamamak gerekiyor. 10, 12 yaş ve lise çağına kadar çeşitli beceriler kazanabiliyorlar. Talepler geldiği sürece bu etkinliklerimizi sürdürüyoruz. Beyşehir Belediye Başkanımıza bize bu imkanı sağladığı için çok teşekkür ediyorum."

Beyşehir Belediyesi, Beyşehir, Anne, Güncel

Kaynak: AA

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