Beyşehir'de Öğrencilere Eğitim Semineri

Konya
'nın Beyşehir
ilçesinde, ortaokul ve lise öğrencilerine "antibiyotik direncine dur de geleceğini ve sağlığını koru" konulu eğitim semineri verildi.
Beyşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Antibiyotik Farkındalık Haftası kapsamında Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi
ile Huğlu
Ortaokulu'nda eğitim semineri gerçekleştirildi.
Sağlık Müdürlüğü Akılcı İlaç Birimi tarafından gerçekleştirilen seminerlerde sağlık personeli tarafından öğrencilere akılcı antibiyotik kullanımı hakkında bilgiler verildi.
Akılcı antibiyotik kullanımı hakkında farkındalık oluşturulmasına yönelik yaklaşık 2 saat süren seminerlerde, sağlık personeli konuyla ilgili olarak yöneltilen soruları da cevaplandırdı.
Konya,Beyşehir
19 Kasım 2018 Pazartesi 10:32