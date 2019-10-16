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Beyşehir'de otomobil menfeze düştü: 2 yaralı

Beyşehir ilçesinde, menfeze düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

16.10.2019 18:20Beyşehir'de otomobil menfeze düştü: 2 yaralı
Beyşehir ilçesinde, menfeze düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ahmet S. idaresindeki 42 H 7422 plakalı otomobil, orman yolundan Karadiken Mahallesi istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak menfeze düştü.
Ahmet S'nin yaralandığı kazada, sürücünün eşi Hediye S, açılan kapıdan düşerek araca sıkıştı. Olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri, Hediye S'yi kurtardı.
Yaralılar kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Beyşehir, Güncel

Kaynak: AA

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