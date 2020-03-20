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Beyşehir'de polisten cami önlerinde cuma namazı önlemi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, tüm yurtta olduğu gibi polis ekipleri cuma namazı kılınmaması için cami ve cemaat yurtları önünde bekleyerek önlem aldı.

20.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:32
Beyşehir'de polisten cami önlerinde cuma namazı önlemi
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, tüm yurtta olduğu gibi polis ekipleri cuma namazı kılınmaması için cami ve cemaat yurtları önünde bekleyerek önlem aldı.
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) önlem almak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ülke genelindeki camilerin toplu olarak ibadete kapatılmasının ardından kentte de camilerde emniyet mensuplarınca önlem alındı.
Beyşehir'de bulunan tüm camilerin önünde ezan öncesi görev alan ekipler, ibadethane önüne cuma namazı kılmak için gelenlere engel oldu. Cami önlerindeki benzer önlemler, camaat yurtları önünde de alındı. Her cami önünde bir polis görev alırken, takviye devriye ekipleri görevlendirildi, cemaat yurtları önlerinde ise özel ekipler oluşturuldu.
Bu kapsamda Beyşehir'de tarihi Eşrefoğlu Camisi önünde bekleyen bir polis memuru da araçlarıyla cuma namazı kılmak için ibadethane önüne gelenlerin içeriye alınmayacağını belirtince gelen vatandaşlar geriye dönüş yaptı.
Camilerde ezanların okunmasının ardından müezzinler, hoparlörlerden "ev veya iş yerimizde öğlen namazını kılıp milletimizin karşı karşıya bulunduğu bu salgın hastalıktan korunması için dua edelim inşallah. Allah bizleri, ülkemizi, milletimizi ve tüm insanlığı bu ve benzeri hastalık ve musibetlerden korusun." duyurusunda bulundu.
Bu arada, tarihi caminin karşısında işyeri bulunan Mustafa Şenyurt, yaptığı açıklamada, çok hüzünlü bir cuma günü yaşadıklarını belirterek, "Çok garip oldu. Tarihi cami önü daha önceki cumalarda sala verilmeden önce araç trafiğine kapanırdı. Bugün kimse geçmedi, kuş dahi uçmadı. Çok garip ve hüzünlü bir cuma oldu. Allah'ım memleketimizi, vatanımızı, dünyamızı, insanları hep korusun. Tekraren namazları camilerde eda edeceğimiz mübarek cumalara erişmeyi nasip etsin. Cuma namazı için camiye gelenler oldu. Ama burada bekleyen polis ve din görevlilerimizce içeriye alınmadı. O gelenler de sanıyorum yolculuk yaptıkları için bilmiyorlardı. Sorup yollarına devam ettiler." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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