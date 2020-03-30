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Beyşehir'de şehirler arası yolcu taşıyan otobüslerde kontrol belgesi denetimi

Beyşehir'de şehirler arası yolcu taşıyan otobüslerde koronavirüs önlemleri nedeniyle yolcularda seyahat belgeleri denetlendi.

30.03.2020 10:46 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:53
Beyşehir'de şehirler arası yolcu taşıyan otobüslerde kontrol belgesi denetimi
Beyşehir 'de şehirler arası yolcu taşıyan otobüslerde koronavirüs önlemleri nedeniyle yolcularda seyahat belgeleri denetlendi.
Uygulamalar sırasında Beyşehir otogarı karşısındaki polis uygulama kontrol noktasında Bodrum 'dan gelerek Kahramanmaraş yönüne seyir halinde olan bir yolcu otobüsü saat 03.30'da durdurularak denetim yapıldı.
Polis , durdurulan otobüste seyahat eden yolcuların seyahat izin belgelerini kontrol etti. Kontrolde bir yolcunun seyahat izin belgesini beyan edememesi üzerine otobüsün seyahatine devam etmesine izin verilmedi. Polis ekipleri, kontrol noktasına sağlık kontrolü için bir 112 sağlık ekibi isterken, gelen sağlık ekipleri söz konusu yolcunun ateşini ölçtü. Bodrum'dan seyahat izin belgesi alarak otobüse bindiğini beyan eden H.A. adlı yolcu belgesini bulamaması üzerine otobüsten indirilerek bagajdaki valizi kontrol ettirildi.
Ancak belgeyi yolcunun Ereğli'de göl kenarında mola sırasında düşürdüğü anlaşıldı.
Düşürülen seyahat izin belgesinin Beyşehir'deki polis ekiplerine fotoğrafının gönderilmesi ve Bodrum'da düzenlenen seyahat izin belgesi listesinde de isminin yer aldığının tesbit edilmesi üzerine otobüsün yoluna devam etmesine izin verildi.
Yaklaşık bir saatten fazla polis uygulama noktasında bu yüzden beklemek zorunda kalan yolcu otobüsünde Bodrum'da bir şantiyede çalışan işçilerin yolcu olarak bulunduğu ve memleketleri Kahramanmaraş'a seyahat etmekte oldukları öğrenildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Kahramanmaraş, Beyşehir, Bodrum, Polis, Güncel
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