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Beyşehir'de sisi bulutları arasında yamaç paraşütü heyacanı

Son yıllarda yamaç paraşütü sporu tutkunlarının gözde adresi haline gelen Beyşehir ilçesinde, yerel yamaç paraşütü pilotlarının sis bulutları arasındaki uçuşları ilgi çekti.

14.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 14.12.2019 17:34Beyşehir'de sisi bulutları arasında yamaç paraşütü heyacanı
Son yıllarda yamaç paraşütü sporu tutkunlarının gözde adresi haline gelen ilçesinde, yerel yamaç paraşütü pilotlarının sis bulutları arasındaki uçuşları ilgi çekti.
Yamaç paraşütü tutkunlarının sis bulutları arasındaki kartpostallık görüntüler arasında gökyüzünde süzülüşleri kendilerini izleyenleri büyüledi.
Konya'dan gelen yamaç paraşütü pilotları, Beyşehir'de yamaç paraşütü sporu yapan yerel pilotlarla Yaka Manatır Mesire Alanı üzerindeki atlayış yerinden havalanarak gökyüzünde uzun bir uçuş yaptı.

Beyşehir, Güncel

Kaynak: AA

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