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Beyşehir'de sokağa çıkma yasağını duyanlar uzun kuyruklar oluşturdu

Beyşehir'de sokağa çıkma yasağını duyanlar uzun kuyruklar oluşturduKORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanması kararlaştıran sokağa çıkma yasağını duyanlar, Beyşehir'de ihtiyaçlarını alabilmek için sokağa döküldü.

11.04.2020 01:22 | Son Güncelleme: 11.04.2020 01:26
Beyşehir 'de sokağa çıkma yasağını duyanlar uzun kuyruklar oluşturdu
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak 'ta uygulanması kararlaştıran sokağa çıkma yasağını duyanlar, Beyşehir'de ihtiyaçlarını alabilmek için sokağa döküldü. Vatandaşlar market, manav ve ekmek fırınlarına akın ederken ilçede trafik durma noktasına geldi.
İçişleri Bakanlığı tarafından bu geceden itibaren, 12 Nisan saat 00.00'a kadar 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde getirilen sokağa çıkma yasağını duyanlar, Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan büfe, fırın ve akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturdu. Hafta sonu boyunca evde yiyecek ihtiyacını karşılamak isteyenler fırınlara akın edince, bazı fırınlar gelen talebi yetiştirme konusunda zorluk yaşadı. Polis ekipleri, kent genelinde alışveriş yapmak isteyen kişilere sosyal mesafeye uyma konusunda uyarılarda bulundu. Beyşehir’de sokağa çıkma yasağını duyanlar uzun kuyruklar oluşturdu

Kaynak: DHA

Etiketler: Zonguldak, Beyşehir, Güncel
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