17.06.2019 16:34
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Beyşehir'de 'Tarım Kütüphanesi'

Beyşehir

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, anaokulunun bahçesine 'Tarım Kütüphanesi' kuruldu.

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, anaokulunun bahçesine 'Tarım Kütüphanesi' kuruldu. Kütüphanede, bugüne ve 2000 yıl öncesine ait tohumlar bulunuyor.
Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde, Alaeddin Keykubat Anaokulu'nun bahçesine 'Tarım Kütüphanesi' kuruldu. Kütüphanede, bugüne ve 2000 yıl öncesine ait tohumlar yer aldı. Bahçenin duvarına kutular içinde asılan tohumların, ne tohumu ve ne zamana ait olduğu da yanlarına bilgi notu olarak yazıldı. Anaokulu Müdürü Esra Eryılmaz, 8 aylık proje sonunda kütüphaneyi oluşturabildiklerini söyledi. Tohumda yabancı ülkelerin esiri olmamak için projeyi geliştirdiklerini kaydeden Eryılmaz, "Beyşehir genelinden başlayıp, Türkiye genelinde kendi öz tohumumuzu, 2000 yıllık tohumumuzdan tutun da 200 yıllık tohumlara kadar hakiki, orijinal, dedelerimizden, ninelerimizden kalan tohumları birleştirip okulumuzun kütüphanesini oluşturduk. Çok ücra yerlerden bulduk. Bazılarını mağaralardan çıkardık" diye konuştu.
'Tarım Kütüphanesi'ni daha da geliştirmek istediklerini belirten Eryılmaz, "Yabancı tohumların esiri altında kalmadan, kendi öz benliğimizle ekmeğimizi, unumuzu, domatesimizi, biberimizi oluşturabilmek istiyoruz. Ayrıca her sene, okulumuza yeni gelen öğrencilerimizin, bizlere getirdikleri tohumlardan, her çocuğun burada bir tane tohum bankası olacak. Her çocuk buraya geldiği zaman tohum bankasını oluşturacak ve burada yüzlerce, binlerce tohum oluşturacağız" dedi.
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- Konya
Kaynak: DHA
Konya, Beyşehir, Güncel

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