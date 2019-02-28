Beyşehir'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Beyşehir'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Alper Yıldırım idaresindeki 42 BFC 62 plakalı otomobil, Beyşehir - Akseki kara yolunun 12'inci kilometresinde yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı.
Şarampole devrilip ters dönen aracın içerisinden yaralı olarak çıkarılan sürücü kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Kaynak: AA