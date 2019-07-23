Haberler» Güncel» Haber

Beyşehir'de trafik kazası: 1 yaralı

Beyşehir ilçesinde, otomobilin yoldan çıktığı kazada sürücüsü yaralandı.

23.07.2019 09:27 Beyşehir'de trafik kazası: 1 yaralı
Beyşehir ilçesinde, otomobilin yoldan çıktığı kazada sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ramazan Dalkan idaresindeki 34 KN 8387 plakalı otomobil, Beyşehir- Seydişehir kara yolunun birincisi kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Yol kenarındaki müstakil evin bahçesine savrulan otomobil ağaçlara çarparak durabildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Seydişehir, Beyşehir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Haberleri
10:17   Sivas'ta buğday hasadı yüz güldürmedi
10:17   Yapay zeka ile ünlü tabloların içerisinde gezinmek mümkün olacak
10:16   Evlerinin bahçesine sera kurup, Hint keneviri yetiştirdiler
10:15   Düzce'de, 3'ü çocuk 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
10:15   (Özel) Emekli oldu, seracılık okudu, bahçe kurdu
10:15   Şemdinli'de üs bölgesi yolunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı
10:15   Batman'da bir tırda 1 ton esrar ele geçirilmesi