Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Beyşehir'de trafik kazası: 1 yaralı

Beyşehir ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak tarlaya girmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

30.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:16
Beyşehir'de trafik kazası: 1 yaralı
Beyşehir ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak tarlaya girmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.T. idaresindeki 42 FP 406 plakalı otomobil Beyşehir'den Konya yönüne seyir halinde iken Çukurağıl Mahallesi yakınlarında kontrolden çıktı.
Yol kenarındaki ekin tarlasına girdikten sonra durabilen otomobilin sürücüsü yaralı olarak kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Sürücünün hayati bir tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Beyşehir, Konya, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Beyşehir'de trafik kazası: 1 yaralı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs salgını nedeniyle dev hastane erken hizmete alındı Haberler
Koronavirüs salgını nedeniyle dev hastane erken hizmete alındı
Türkiye’de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 15’e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 15'e yükseldi
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 812 kişi daha hayatını kaybetti Haberler
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 812 kişi daha hayatını kaybetti
Yargıya korona engeli! 30 Nisan’a kadar tüm duruşmalar ertelendi Haberler
Yargıya korona engeli! 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi
Görüntü Rize’deki bir köyden! Koronavirüse karşı böyle önlem aldılar Haberler
Görüntü Rize'deki bir köyden! Koronavirüse karşı böyle önlem aldılar
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı Haberler
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı
ABD’yi önce koronavirüs sonra da hortum vurdu: 6 yaralı Haberler
ABD'yi önce koronavirüs sonra da hortum vurdu: 6 yaralı
Kural tanımaz minibüs şoförü! Ekipler, ceza makbuzunu eline tutuşturdu Haberler
Kural tanımaz minibüs şoförü! Ekipler, ceza makbuzunu eline tutuşturdu

Son Dakika Güncel Haberleri

13:37: Tayini çıkan müezzin, cemaatle sosyal medyadan vedalaştı - Haber 13:37: Başkanların 'sağlık' zirvesi - Haber 13:37: Hong Kong'da Korona önlemleri - Haber 13:36: MEB'den, salgının yarattığı kaygıyı normalleştirmek için kılavuz - Haber 13:35: Meydanlarda "koronavirüs sessizliği" - ANKARA/ANTALYA/DİYARBAKIR/İSTANBUL/İZMİR/TRABZON - Haber 12:46: Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi - Haber 11:45: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı - Haber 11:38: Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkına uğratan manzara! - Haber 11:20: Son dakika: Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı - Haber 10:44: Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 15'e yükseldi - Haberler 10:40: PKK'nın karar alma organlarında görevli terörist Nazife Bilen, etkisiz hale getirildi - Haber