Beyşehir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Konya
'nın Beyşehir
ilçesinde, meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Halil Acar
yönetimindeki 42 CYD 57 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi
Konya Caddesi'nde seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girdi ve burada park halindeki 42 BCT 46 plakalı otomobile çarptı.
Kazada, sürücü Acar ile beraberindeki Havvagül Acar yaralandı.
Yaralılar, Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Halil Acar,Konya,Beyşehir
17 Kasım 2018 Cumartesi 13:21