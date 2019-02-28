Beyşehir'de Trafik Kazası: 6 Yaralı

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Burhan Gürcan idaresindeki 42 AIB 76 plakalı hafif ticari araç, Beytepe Mahallesi, Özdilek Caddesi üzerinde Ömer Bilgin'in kullandığı 42 ABJ 967 plakalı otomobile yandan çarptı.Kazada, yaralanan sürücülerle her iki araçta bulunan Mehmet Keklikçi, Tamer Karakuş, İmdat Gürcan ve Cihat Arıcan ise kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Yaralılardan Keklikçi, acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Konya'ya sevk edildi.