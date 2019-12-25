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Beyşehir'de "Tütünle Mücadele ve Uyuşturucu Bağımlılığı" konferansı düzenlendi

Beyşehir ilçesinde üniversite öğrencilerine "Tütünle Mücadele ve Uyuşturucu Bağımlılığı" konulu konferans verildi.

25.12.2019 13:54 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:54 Beyşehir'de
ilçesinde üniversite öğrencilerine "Tütünle Mücadele ve Uyuşturucu Bağımlılığı" konulu konferans verildi.
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Beyşehir ve Eşrefoğlu Yurtları Müdürlükleri tarafından Ali Akkanat Kampüsü'nde bulunan fakülte ve yüksekokullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak düzenlenen konferansta Beyşehir Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Mustafa Çelik ve PDR Uzmanı Kübra Yılmaz Duman birer sunum yaptı.
Konferansta sigaranın akciğer kanseri başta olmak üzere birçok hastalığa neden olduğu, beyin hücrelerini öldürdüğü için bu organın belli bölümlerinde kalıcı tahribatlar yaptığı, beyin ve kalpte damar tıkanıklıklarına yol açtığı, ağız kokusu ve diş ve diş eti hastalıklarına neden olduğu, dilde ve tat alma duyusunda bozulmalara sebep olduğu anlatıldı.
Çelik ve Duman programın sonunda öğrencilerin yönelttiği soruları cevaplandırdı.

Beyşehir, Güncel

Kaynak: AA

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