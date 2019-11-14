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Beyşehir'de "Ürünlerimiz markalaşıyor, Beyşehir'i dünya tanıyor" projesi

Beyşehir ilçesinde, "Ürünlerimiz markalaşıyor, Beyşehir'i dünya tanıyor" konulu proje kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli personelin markalaşma eğitimi alacağı bildirildi.

14.11.2019 11:56 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:56Beyşehir'de
ilçesinde, "Ürünlerimiz markalaşıyor, Beyşehir'i dünya tanıyor" konulu proje kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli personelin markalaşma eğitimi alacağı bildirildi.
Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, kurum tarafından hazırlanan "Ürünlerimiz markalaşıyor, Beyşehir'i dünya tanıyor" konulu projenin teknik destek programı çerçevesinde destek talep edilen Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafından kabul edildiği belirtildi.
Açıklamada, proje kapsamında, tarımsal konularda markalaşma ve coğrafi işaretleme hususlarını içeren eğitim programının kabul edildiği ifade edilerek, "Beyşehir İlçe Tarım Müdürümüz Mehmet Kaya ile MEVKA yetkililerinin de hazır bulunduğu protokol sözleşmesi çerçevesinde taraflarca imzalar atılmıştır. Bu proje kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz personeline markalaşma konusunda eğitimler verilecektir." denildi.

Mevlana Celaleddin Rumi, Beyşehir, Güncel

Kaynak: AA

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