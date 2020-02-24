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Beyşehir'de vergi haftası kutlamaları

Beyşehir ilçesinde, vergi haftası kutlamaları başladı.

24.02.2020 16:22 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:22Beyşehir'de vergi haftası kutlamaları
ilçesinde, vergi haftası kutlamaları başladı.
Beyşehir Vergi Dairesi Müdürü Hacı Gönülal, hafta kapsamında ilçede bulunan kamu kurumlarını ziyaret etti.
Grup müdürlerinin de eşlik ettiği ziyaret kapsamında Beyşehir Belediye Başkanı Adil , Gönülal ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.
Başkan Bayındır, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, vergi haftası nedeniyle tüm vergi teşkilatlarının, yöneticilerin ve vatandaşların haftasını tebrik etti.
Vergi Dairesi Müdürü Gönülal ise bölgede kurum olarak yürüttükleri çalışmaları anlattı, vergi tahakkuku hakkında bilgiler verdi.
Gönülal, bu anlamda Beyşehir Belediye Başkanı Bayındır'a da Belediye olarak verdikleri destek ve katkılarından dolayı teşekkür etti.
Ziyareten sonunda Gönülal, Başkan Bayındır'a hafta çerçevesinde kokart taktı.

Bayındır, Beyşehir, Güncel

Kaynak: AA

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