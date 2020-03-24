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Beyşehir'de yaşlılar ve kronik hastalar için vefa ve destek grubu oluşturuldu

Konya'nın Beyşehir İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir, yaşlı ve kronik hastaların ihtiyaçlarının zamanında karşılanmasına yönelik olarak devlet tarafından birçok tedbirin hayata geçirildiğini belirterek, ilçe düzeyinde de vefa ve sosyal destek grubu ve bu gruba bağlı alt çalışma...

24.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:34
Beyşehir'de yaşlılar ve kronik hastalar için vefa ve destek grubu oluşturuldu

Konya 'nın Beyşehir İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir, yaşlı ve kronik hastaların ihtiyaçlarının zamanında karşılanmasına yönelik olarak devlet tarafından birçok tedbirin hayata geçirildiğini belirterek, ilçe düzeyinde de vefa ve sosyal destek grubu ve bu gruba bağlı alt çalışma gruplarının oluşturulduğunu söyledi.


Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından yeni tip korona virüse karşı (Kovid-19) tedbir amacıyla 65 yaş ve üstü ile kronik hastalara yurt genelinde koruma adına sokağa çıkma yasağı getirilirken, bu dönem içinde yaşlıların ve kronik hastaların sorun ve ihtiyaçlarının da devlet ve milletçe unutulmadığını belirten Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, "Düşünüldükleri, sevilip sayıldıkları, kendilerine önem verildiği de ortaya konmuştur. Yaşlılara olan sorumluluklarımız unutulmamış ve sokağa çıkılamadığı dönemde bütün ihtiyaçları ve talepleri evlerine kadar servis edileceği bir sistem kurulmuştur. Bu sayede yaşlılarımızın hatırlarını da sorma fırsatını elde edeceğiz" dedi.


Özdemir, yaşlı ve kronik hastaların ihtiyaç ve taleplerini iletebileceği 112 acil çağrı merkezinden Beyşehir'e iletilecek 310 4766 numara oluşturulduğu ve bu numaralar aranmak suretiyle ihtiyaç ve taleplerin alınarak bunların ivedilikle yerine getirilmesi amacıyla ajans terminali oluşturulduğunu vurgulayarak, "İhtiyaç ve taleplerini 112 Acil Çağrı Merkezine iletemeyecek durumda olan 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile kronik hastalarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için mahalle muhtarlarımızı bu kutsal göreve davet ediyoruz. Mahalle muhtarlarımızın, bölgelerinde yalnız yaşayanları tespit ederek, sürekli bu vatandaş veya hastalarımızla iletişim içinde bulunması büyük önem arz etmektedir. Yine imam-hatip, müezzin-kayyım ile diğer din görevlilerimiz de başta yalnız yaşayan 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile kronik hastalarımızı tespit ederek ihtiyaçlarının karşılanmasında veya idarelerimize iletmeleri konusunda hassasiyet göstermeleri hukuki ve vicdani vazifeleridir. Yine apartman yönetici ve kapıcıların ya da müstakil evlerde oturan yaşlılarımız için komşularının da kimsesiz ve yalnız yaşayan ve iletişime geçemeyecek durumda olan 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile kronik hastalar konusunda tespitlerini idaremizle paylaşmalarını bekliyoruz. Unutulmamalıdır ki, yaşlılarımıza ve kronik hastalarımıza sahip çıkmak, yaşlılarımızın üzerimizdeki emeklerini, haklarını ve olumlu etkilerinin yeniden ve bir daha hatırlanmasını sağlayacaktır. Yaşlıların değerinin ve öneminin toplumca özümlenmesini sağlamanın tam zamanıdır" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Yusuf Özdemir, Beyşehir, Türkiye, Konya, Güncel

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