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Beyşehir'de yayla yollarında kar temizleme seferberliği

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, üç gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı sonrasında ulaşıma kapanan yayla yollarının yeniden ulaşıma açıldığı bildirildi.

20.03.2020 11:32 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:32
Beyşehir'de yayla yollarında kar temizleme seferberliği
Konya 'nın Beyşehir ilçesinde, üç gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı sonrasında ulaşıma kapanan yayla yollarının yeniden ulaşıma açıldığı bildirildi.
Beyşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçede etkisini gösteren kar yağışının ardından farklı güzergahlarda başlayan kar temizliği çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.
İlçe merkezi ve dış mahallelerde yolları ulaşıma açık tutabilmek için seferber olan karla mücadele ekiplerinin yayla yollarında da benzer çalışmalar yürüttüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlçemizde yaylalarda hayvancılık yaparak yaşam süren vatandaşlarımızın da karla mücadelede seferber olduğumuz böyle bir dönemde hizmetinde olmaya devam ediyoruz. Bu anlamda ilçemizin hayvancılıkta en önemli merkezlerinden Doğanbey Mahallesi'ndeki yaylalarda da kardan kapanan yayla yollarını yeniden ulaşıma açtık. Bölgeye sevk edilen kepçe ve greyderlerimiz buradaki çalışmaların ardından ilçemizin diğer köşesindeki yaylalarında da benzer çalışmalar gerçekleştirerek ulaşıma kapalı yayla yolu bırakmadı."

Kaynak: AA

Etiketler : Beyşehir Belediyesi, Beyşehir, Konya, Güncel

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