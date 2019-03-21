Beyşehir'de Yeni 112 İstasyonu Hizmete Girdi

Beyşehir
'de yeni kurulan 112 istasyonu hizmete girdi. Müftü
Mahallesi'neki yeni acil servis istasyonunun açılışında konuşan AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı
, servisin ilçeye hayırlı olmasını diledi.
İktidara geldikleri günden bu yana sağlık konusunda çok güzel işler başardıklarını ifade eden Samancı, şunları kaydetti:
"Sizlerin de bildiği gibi Beyşehir olarak sağlık yatırımları noktasında çok iyi yerlere gidiyoruz. Burada personel eksikliğimiz noktasında sıkıntılarımızın olduğunun bilincinde ve farkındayız. Sağlık Bakanımız geçmiş günlerde ziyarete gelmişti, o ziyarette gerek doktor eksikliğimiz, gerekse personel eksikliğimiz kendisine iletildi ve gerekli talimatlar verildi. İnşallah aşama aşama bu eksiklikleri giderme noktasında, hastane konusunda, sağlık hizmetleri noktasında eksikleri İl Müdürümüz ile birlikte takip ediyoruz. Yerlerine yenilerini getirmeye gayret edeceğiz."
Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç
'da "Beyşehir sağlıkta çok iyi noktada. 23 tane sağlık evimizin 18'inde ebe ve hemşiremiz mevcut. Bu çoğu ilçeye nasip olmayan bir rakam. Tabi bu sağlık evlerimizin bazılarında acil bir tadilat gerekiyor. Biz onları da takvimimize aldık. Yapılan bu hizmet Beyşehir'e hayırlı olsun arkadaşlarımıza da kolaylıklar diliyorum."
Açılışa, AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Konya İl Sağlık Müdürü Prof.Dr.Mustafa Koç, Cumhur İttifakı Beyşehir Belediye Başkan adayı Üzeyir Yaşar
, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol
, MHP
İlçe Başkanı Muzaffer Duymuş, Beyşehir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Özkan
, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
AK Parti, Konya, Beyşehir, Güncel
Kaynak: AA