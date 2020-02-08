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Beyşehir'de yollarda buzlanmaya karşı yoğun mesai

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, iki gündür etkili olan kar yağışı sonrasında yollarda oluşan buzlanmaya karşı tedbir almak için belediye ekipleri yoğun mesai harcıyor.

08.02.2020 13:02 | Son Güncelleme: 08.02.2020 13:34Beyşehir'de yollarda buzlanmaya karşı yoğun mesai
'nın ilçesinde, iki gündür etkili olan kar yağışı sonrasında yollarda oluşan buzlanmaya karşı tedbir almak için belediye ekipleri yoğun mesai harcıyor.
Beyşehir ilçe merkezi ile bağlı dış mahallelerinde aralıklarla devam eden kar yağışı dolayısıyla harekete geçen Beyşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin karla mücadele çalışmaları kesintisiz sürüyor.
Dağlık kesimlerdeki yerleşim merkezlerinde 30 santime yaklaşan kar yüksekliğinin bulunduğu Beyşehir'de, iş makineleriyle küreme yapan ekipler, mahalle içi yolları da ulaşıma açık tutmaya çalışıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri de ilçe merkezinin dış mahallelere bağlantı yollarını açık tutmak için mesai yürütüyor.
Aralıklarla devam eden kar yağışı sonrasında ilçe genelinde hava sıcaklığının gece eksi 7 dereceleri bulması üzerine, yollarda yaşanan buzlanmanın araç ve yaya ulaşımında olumsuzluklara neden olmaması için de mesai yapan Beyşehir Belediyesi ekipleri, tuzlama çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği kar temizliği ve tuzlama çalışmaları kapsamında özellikle araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu eğimli kesimler ile çarşı merkezindeki kaldırımlarda tuzlama mesaisi gerçekleştiriliyor. Cami, hastane ve sağlık kuruluşlarının önlerinde ve işlek caddelerdeki kaldırımlar da karlardan arındırılarak tuzlama yapılıyor.

Beyşehir Belediyesi, Beyşehir, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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