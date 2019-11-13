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Beyşehir'de zabıta denetimleri

Beyşehir ilçesinde belediye zabıta ekipleri kent merkezindeki kasap ve marketlerde denetim yaptı.

13.11.2019 11:56 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:56Beyşehir'de zabıta denetimleri
ilçesinde belediye zabıta ekipleri kent merkezindeki kasap ve marketlerde denetim yaptı.
Beyşehir Belediyesi Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin işbirliği ile market, kasap ile alışveriş merkezlerindeki et ve şarküteri reyonlarında denetim yapıldı.
Sağlık ve hijyen açısından sterilliği denetlenen et mamulleri satış alanlarındaki kontrollerde et ve et ürünlerinin uygunluğu incelendi. Denetimlerde işyerleri hijyen ve genel temizlik yönünden de kontrol edilirken, reyonlarda son kullanma tarihi geçmiş gıda maddesi bulunup bulunmadığı araştırıldı.
Denetimlerde, işyeri sahipleri tesbit edilen eksiklikler konusunda uyarılırken, bir sonraki denetimlerde yine aynı eksiklerin tespiti halinde cezai işlem uygulanacağı hatırlatıldı.

Beyşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını kent merkezindeki diğer iş yerlerini de denetleyerek devam edeceği bildirildi.

Beyşehir Belediyesi, Beyşehir, Zabıta, Güncel

Kaynak: AA

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