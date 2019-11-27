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Beyşehir'de zabıta ekiplerinin lokanta ve pastane denetimleri

Beyşehir'de zabıta ekipleri lokanta ve pastanelerde denetim yaptı.

27.11.2019 10:00 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:00Beyşehir'de zabıta ekiplerinin lokanta ve pastane denetimleri
'de zabıta ekipleri lokanta ve pastanelerde denetim yaptı.
Beyşehir Belediyesi Müdürlüğü ekiplerinin Beyşehir'deki gıda ürünü imalatı ve satışı yapan farklı iş kollarında faaliyet gösteren işyerlerine yönelik denetimleri sürüyor.
Kasap ve market kontrollerinin ardından zabıta ekiplerinin bir sonraki adresi ilçe merkezinde bulunan lokanta, pide salonları ve pastaneler oldu.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, lokanta ve pastanelerin işyeri açma ruhsatı, işyeri temizliği, fiyat listesinin görünür şekilde asılmış olması, gıda ürünlerinin muhafaza edildiği dolapların temizliği ve genel kontrollerin yapıldığı belirtildi.

Denetimlerde işyeri sahiplerine eksiklikleri ile ilgili uyarılar yapıldığı, bir sonraki kontrollerde giderilmemesi halinde cezai işlemin uygulanacağının hatırlatıldığı kaydedilerek, "Bu tür denetimlerle ilçemizde halkımızın sağlığını olumsuz etkileyebilecek işyerlerinin faaliyet göstermesinin önüne geçmenin gayretindeyiz." denildi.

Beyşehir Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Beyşehir, Zabıta, Güncel

Kaynak: AA

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