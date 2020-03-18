Beyşehir'de zabıtadan koronavirüs denetimleri
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan mekanlarda denetim gerçekleştirdi.
18.03.2020 13:56 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:56
Konya 'nın Beyşehir ilçesinde, zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan mekanlarda denetim gerçekleştirdi.
Beyşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, İçişleri Bakanlığının genelgesinin ardından, Kovid-19 salgınının yayılmasına engel olmak amacıyla geçici süreyle kapatılan halka açık eğlence yerlerini denetledi.
İlçede bulunan ve geçici olarak kapatılan kıraathane, kahvehane, internet kafe, oyun salonu, sinema, hamam, spor merkezleri ve çay bahçeleri gibi farklı mekanlarda denetimler gerçekleştirerek kapalı olup olmadığını kontrol eden ekiplerin, yasak kararı devam ettiği sürece zaman zaman bu tür denetimleri sürdüreceği belirtildi.
Beyşehir'de benzer denetim ve kontroller, zabıta ile eş güdüm içinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce de yapılıyor.
Beyşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, İçişleri Bakanlığının genelgesinin ardından, Kovid-19 salgınının yayılmasına engel olmak amacıyla geçici süreyle kapatılan halka açık eğlence yerlerini denetledi.
İlçede bulunan ve geçici olarak kapatılan kıraathane, kahvehane, internet kafe, oyun salonu, sinema, hamam, spor merkezleri ve çay bahçeleri gibi farklı mekanlarda denetimler gerçekleştirerek kapalı olup olmadığını kontrol eden ekiplerin, yasak kararı devam ettiği sürece zaman zaman bu tür denetimleri sürdüreceği belirtildi.
Beyşehir'de benzer denetim ve kontroller, zabıta ile eş güdüm içinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce de yapılıyor.
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Kaynak: AA
Etiketler : Beyşehir Belediyesi, Beyşehir, Zabıta, Konya, Güncel
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