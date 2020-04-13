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Beyşehir'de zabıtadan sokak hayvanlarına yiyecek desteği

Beyşehir ilçesinde, zabıta ekipleri sokak hayvanlarına yiyecek desteği verdi.

13.04.2020 10:12 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:12
Beyşehir'de zabıtadan sokak hayvanlarına yiyecek desteği
Beyşehir ilçesinde, zabıta ekipleri sokak hayvanlarına yiyecek desteği verdi.
Beyşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerinin, ilçe genelinde yaşam süren kedi ve köpek gibi sokak hayvanlarını unutulmadığı belirtildi.
Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından vatandaşların sokağa çıkmaması amacıyla yayınlanan genelge ile birlikte zabıta ekiplerinin sokak hayvanlarının aç kalmaması için yoğun bir mesai harcadığı bildirildi.
Açıklamada, "Beyşehir Belediyesi ekiplerimiz tarafından parklarda ve muhtelif alanlarda sokak hayvanlarımız için özel olarak tasarlanan evlere yiyecek takviyeleri yapıldı. İlçemiz merkezinde faaliyet gösteren hayvansever esnafımız ve bazı vatandaşlarımız da Belediyemiz ekiplerine kedi ve köpek maması desteğinde bulundu. Bunları da kent merkezimizdeki farklı noktalarda bulunan köpek evleri ve beslenme odaklarında sokağa çıkma yasağı dolayısıyla aç kalma riski taşıyan sokak hayvanlarımızın beslenmeleri bıraktık. Amacımız; Beyşehir'de yaşayan, canlarımız olan sokak hayvanlarımızın süreç ne olursa olsun beslenimlerini sağlamak. Bu konuda yoğun bir hassasiyet gösteriyoruz." denildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Beyşehir Belediyesi, Beyşehir, Zabıta, Güncel
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