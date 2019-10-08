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Beyşehir'deki silah operasyonunda 20 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 20 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

08.10.2019 22:26Beyşehir'deki silah operasyonunda 20 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 20 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Üzümlü Mahallesi'nde yaşayan H.Ç. ve İ.D.'nin ruhsatsız silah imalatı ve satışı yaptıkları ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda ev ve arabalarda yaptıkları aramalarda kurusıkıdan bozma olduğu tespit edilen 20 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan iki şüphelinin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.



Jandarma, Beyşehir, Güncel

Kaynak: DHA

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