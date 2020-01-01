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Beyşehir Devlet Hastanesi'ne atanan doğum uzmanı göreve başladı

Beyşehir ilçesinde, yeni devlet hastanesine atanan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Ahmet Hasan Ergin'in görevine başladığı bildirildi.

01.01.2020 16:12 | Son Güncelleme: 01.01.2020 16:12 Beyşehir Devlet Hastanesi'ne atanan doğum uzmanı göreve başladı
ilçesinde, yeni devlet hastanesine atanan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Ahmet Hasan Ergin'in görevine başladığı bildirildi.
Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Sıtkı Küçükbuzcu, yaptığı yazılı açıklamada, Silopi Devlet Hastanesi'nde zorunlu hizmetini tamamladıktan sonra Beyşehir Devlet Hastanesi'ne atanan Ergin'in hasta kabülüne başladığını belirterek, "Hekimimize yeni görevinde başarılar dilerken, ilçemiz ve hastanemiz için uzman hekim konusunda büyük bir açığın kapandığını söyleyebiliriz. Bu kazanımda başta Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca olmak üzere, milletvekilimiz Gülay Samancı hanımefendiye ve İl Sağlık Müdürümüz Prof. Dr. Mehmet Koç'a çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Devlet Hastanesi, Hasan Ergin, Beyşehir, Güncel

Kaynak: AA

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