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Beyşehir'e atanan uzman hekimler göreve başladı

Beyşehir ilçesine ataması yapılan uzman doktorların göreve başladığı bildirildi.

26.11.2019 12:26 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:26Beyşehir'e atanan uzman hekimler göreve başladı
ilçesine ataması yapılan uzman doktorların göreve başladığı bildirildi.
Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Sıtkı Küçükbuzcu, yaptığı yazılı açıklamada, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kulak burun boğaz uzmanı olan iki hekim atamasının yapıldığını belirtti.
Dr. Küçükbuzcu, hekimlerin hastanede göreve başlayarak polikliniklerinde hasta kabul etmeye başladığını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Hastanemizde hasta kabulüne başlayan KBB Uzmanlarımız Op. Dr. Hasan Uğur ile Op. Dr. Rukiye Özçelik Erdem'e yeni görevinde başarılar diliyorum. İlçemiz ve hastanemiz için göreve başlıyor olmaları büyük bir kazanım olmuştur. Yeni doktorlarımızın ardından hastanemizde eksik branşlarda uzman hekim ihtiyacımız neredeyse kalmamıştır. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hastanemize, ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Devlet Hastanesi, Beyşehir, Güncel

Kaynak: AA

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