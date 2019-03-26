Beyşehir'e Yapılacak Millet Bahçesi Soğla'ya Kurulacak

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Beyşehir'e yapılacak millet bahçesi Soğla'ya kurulacağı bildirildi.Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun yaptığı yazılı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, son Beyşehir ziyaretinde sözünü ve müjdesini verdiği millet bahçesi projesiyle ilgili çalışmaların başlatıldığını belirtti.Açıklamasında Millet Bahçesi projesinin Beyşehir Gölü kıyısındaki İçerişehir Mahallesi, Soğla mevkisinde hayata geçirileceğini aktaran Özaltun, alan tesbiti yapılan projenin yaklaşık 100 bin metrekarelik bir sahaya inşa edileceği bilgisini de verdi.