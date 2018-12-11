Beyşehir Emekliler Kıraathanesi, Emeklilerin Buluşma Adresi Oldu

11 Aralık 2018 Salı 11:38



11 Aralık 2018 Salı 11:38

Beyşehir'de Belediye tarafından üç yıl önce hizmete açılan Emekliler Kıraathanesi ilgi görüyor.Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, gazetecilere yaptığı açıklamada, mekanın 3 yıl içerisinde emekliler tarafından çok tercih edilen bir buluşma adresi haline geldiğini söyledi.50 ve üst yaş grubundaki vatandaşların yararlandığı bu sosyal tesisin bu kadar ilgi görmesinin kendilerini memnun ettiğini ifade eden Özaltun, şunları kaydetti:"Burası, göreve gelmeden önce atıl vaziyette olan, madde bağımlısı veya farklı grupların mesken edindiği bir yerdi. Şimdi ise emeklilerimize hizmet veriyor. Biz de zaman zaman yaptığımız ziyaretlerimizle onlarla bir araya geliyoruz. Onların taleplerini dinliyoruz. Beyşehir'de emeklilerimize verdiğimiz Emekliler Kıraathanesi sözümüzü bu şekilde yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz."Emekli Niyazi Yağcı ise buranın açılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.