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Beyşehir Gölü kıyı şeridinde düzenleme çalışmaları

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi, İçerişehir Mahallesindeki göl kıyı şeridinde sahil düzenleme çalışmaları başlattı.

08.08.2019 13:27 Beyşehir Gölü kıyı şeridinde düzenleme çalışmaları
Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi, İçerişehir Mahallesindeki göl kıyı şeridinde sahil düzenleme çalışmaları başlattı.

Beyşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, ilçe merkezindeki 9 bin metrekarelik kıyı şeridinin yeniden düzenlenerek park ve yeşil alan olarak halkın kullanımına açılacağı belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, kıyı şeridinde bir süre önce başlatılan çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasının planlandığı belirtilerek, "Beyşehir Belediye Başkanımız Sayın Adil Bayındır'ın talimatlarıyla Beyşehir Gölü kıyı şeridimizde yürütülen proje çerçevesinde iş makineleri tarafından gerçekleştirilen zemin tesfiye çalışmaları sonrasında halihazırda alanın çimlendirilerek yeşil doku kazandırılmasına yönelik faaliyetler devam etmektedir. Bu alana yeşillendirme ve peyzaj çalışmaları sonrasında yürüyüş yolları yapılması ile kamelya ve oturma bankları da yerleştirilerek halkımızın kullanımına açılıp sahil bandının daha da hareketlendirilmesi hedefleniyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından atıl vaziyette bulunan tarihi Eşrefoğlu Camisinin de yer aldığı mahallemizdeki kıyı şeridimiz de daha güzel bir görünüme kavuşarak canlandırılmış bir hale gelecektir" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da çalışma yürütülen alanda incelemede bulundu. - KONYA

Beyşehir Belediyesi, Adil Bayındır, Beyşehir, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

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