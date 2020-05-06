Beyşehir Gölü kıyılarında temizlik çalışması

Beyşehir ilçesinde, göl kıyısında Belediye ekipleri tarafından temizlik çalışması yapıldı.

Beyşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından işbirliği ile yürütülen çalışma çerçevesinde Beyşehir Gölü kıyısında başlatılan temizlik çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, Eşrefoğlu Köprüsü ve tarihi Taşköprü arasında kalan bölümdeki göl yüzeyinin de söz konusu çalışma kapsamında temizlendiği bildirildi. Yürütülen faaliyetlerle köprü önünde biriken kamış, ot, yosun ve istenmeyen sucul bitkilerinin toplandığı ve görüntü kirliliğinin de ortadan kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, göl kıyılarında gerçekleştirilen temizlik çalışmalarının BSA kanalı ile Termiye çayında da devam ettiği, iş makineleri indirilerek yürütülen çalışmalarda sona gelindiği ifade edildi. Kanalda, alana gelişigüzel atılan katı atık malzemelerin yanısıra birikmiş ot, yosun ve yabancı bitkilerin temizliğinin yapıldığı kaydedildi.

Benzer çalışmaların bundan böyle de ihtiyaç görüldükçe belirli aralıklarla devam ettirileceği belirtildi.