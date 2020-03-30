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Beyşehir Gölü kıyılarındaki parklarda "koronavirüs" sessizliği

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Beyşehir Gölü kıyılarındaki parklar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla halkın kullanımına kapatılmasının ardından büyük bir sessizliğe büründü.

30.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:29
Beyşehir Gölü kıyılarındaki parklarda
Konya 'nın Beyşehir ilçesindeki Beyşehir Gölü kıyılarındaki parklar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla halkın kullanımına kapatılmasının ardından büyük bir sessizliğe büründü.
İçişleri Bakanlığı genelgesi ile getirilen kısıtlamaların ardından göl kenarındaki Vuslat Parkı ve İçerişehir Mahallesi sahil bandında insan kalabalıkları oldukça azaldı. Bu kapsamda, Köprübaşı mevkisindeki gezinti yatları ve deniz bisikletleri de göl üzerinde mesaisine ara verirken, parkların giriş ve çıkışları zabıta ekipleri tarafından şerit çekilerek insan girişine kapatıldı. Göl kenarındaki bisiklet ve yaya yolları da hareketliliğini yitirdi.
Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, yaptığı açıklamada, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında kapatılan mesire alanları ile göl kıyısındaki parkların insan giriş çıkışlarına kapatıldığını belirterek, zabıta ekiplerinin de nöbet tutarak, devriye gezerek bilgilendirmeler yaptığını ve vatandaşları koronavirüse karşı uyardığını söyledi.
Bayındır, "Koronavirüs salgınıyla mücadelede vatandaşlarımızın da evlerinde kalarak, toplu kullanım alanlarından uzak durmaları büyük önem arz etmektedir. Bu doğrultuda alınan önlemler kapsamında sosyal tesisleri daha önceden kapatılan Vuslat Park, İçerişehir sahil bandı ve mesire alanlarımız ikinci bir talimata kadar kullanıma kapatılmıştır. Bu alanlarda haftanın 7 günü, özellikle hafta sonları mangal yakmak ve piknik yapmak yasaklanmış olup, vatandaşlarımızın alınan tedbirlere ilişkin gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz." dedi.
Öte yandan, Beyşehir Belediyesi'nce, sessizliğe bürünen göl kıyıları ve parklar da havadan görüntülendi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Beyşehir, Zabıta, Konya, Güncel
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