Beyşehir Gölü kıyılarındaki parklarda "koronavirüs" sessizliği
Beyşehir Gölü kıyılarındaki parklardan ve sahil bandından havadan görüntüler Göl kıyılarındaki su kuşlarından detay KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Beyşehir Gölü kıyılarındaki parklar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla halkın kullanımına kapatılmasının ardından büyük...
30.03.2020 17:58 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:59
Beyşehir Gölü kıyılarındaki parklardan ve sahil bandından havadan görüntülerGöl kıyılarındaki su kuşlarından detay KONYA - Konya 'nın Beyşehir ilçesindeki Beyşehir Gölü kıyılarındaki parklar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla halkın kullanımına kapatılmasının ardından büyük bir sessizliğe büründü.
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Kaynak: AA