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Beyşehir Gölü kıyısında buz tabakasının altındaki balıkları elleriyle yakaladı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir kişi, göl kıyısındaki sığ sularda buz tabakası altında mahsur kalan balıkları elleriyle yakaladı.

13.01.2020 17:17 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:19
'nın ilçesinde bir kişi, göl kıyısındaki sığ sularda buz tabakası altında mahsur kalan balıkları elleriyle yakaladı.
İlçeye bağlı İçerişehir Mahallesi'nde balıkçı teknelerinin bulunduğu limanda buz tabakasının içerisine çizmeleriyle Beyşehir Gölü'ne giren bir kişi, elleriyle balık yakalarken ilginç görüntüler sergiledi.
Sazlıkların arasındaki kesimde ince buz tabakasının altında mahsur kalan Çin sazanlarını, kırdığı buzların altından elleriyle yakalamayı başaran kişi, görenleri şaşkına çevirdi.
Sudan çıkan balıkları toplayan kişi, daha sonra bir naylon poşete doldurduğu balıklarla evinin yolunu tuttu.
Beyşehir Gölü kıyısında buz tabakasının altındaki balıkları elleriyle yakaladı

Beyşehir, Konya, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

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