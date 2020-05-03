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Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda yaşam süren sakar mekeler kuluçka mesaisinde

Türkiye'nin sınırları itibariyle en büyük ikinci milli parkı olan Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda yaşam süren sakar mekeler, ilkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte başlayan üreme dönemi nedeniyle kıyı kesimlerde oluşturdukları yuvalarında kuluçkaya yatmak için mesaiye başladı.

03.05.2020 17:28 | Son Güncelleme: 03.05.2020 17:30
Türkiye'nin sınırları itibariyle en büyük ikinci milli parkı olan Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda yaşam süren sakar mekeler, ilkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte başlayan üreme dönemi nedeniyle kıyı kesimlerde oluşturdukları yuvalarında kuluçkaya yatmak için mesaiye başladı.
Beyşehir Gölü'nün kıyıları ve sazlık alanlar son yıllarda çok sayıda sakar meke için yaşam alanı oldu. Sakar mekeler, gölde popülasyonu en fazla ve en yoğun olan su kuşu türlerinden birisi olarak dikkat çekiyor.
Sakar mekeler için Nisan ayının gelmesi ile birlikte üreme dönemi de başladı. Dişi sakar mekeler, yoğun bir mesai sonucu oluşturdukları yuvalar üzerinde kuluçkaya yattı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sahillerin kullanımının vatandaşlara kapatılması ve avlanma yasağı dolayısıyla oluşan sessizlik, sakar mekelerin bu yıl daha rahat bir üreme dönemi geçirmesine olanak sağladı.
Bu nedenle, ilçe merkezindeki göl kıyıları çok sayıda kuluçkaya yatan sakar mekelerin bulunduğu yuvalarla doldu. Mayıs ayında yumurtadan çıkması beklenen yavrularla birlikte kıyılarda sakar meke popülasyonunun daha da yoğunluk kazanması bekleniyor. Beyşehir Gölü Milli Parkı’nda yaşam süren sakar mekeler kuluçka mesaisinde

Kaynak: AA

Etiketler: Beyşehir, Türkiye, Güncel, Haber

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